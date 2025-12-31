Мардан Кязимов и Назрин Наджафова впервые станут родителями - ВИДЕО

В последний день уходящего года знаменитая пара – певец Мардан Кязимов и художница Назрин Наджафова - поделилась в социальных сетях радостной новостью.

Cупруги ожидают первенца – об этом они сообщили в Instagram, где опубликовали трогательное видео, которое сопроводили следующим комментарием: «Самый прекрасный подарок, который мы получили от 2025 года».

М.Кязимов и Н.Наджафова также раскрыли, что ждут девочку.

Читайте по теме:

Мардан Кязимов и Назрин Наджафова: «В жизни есть только одно счастье…» - ФОТО

Инфлуенсер Назрин Наджафова вышла замуж за певца Мардана Кязимова – ФОТО – ВИДЕО

Love is in the air: Самые яркие моменты свадьбы Мардана Кязимова и Назрин Наджафовой – ФОТО – ВИДЕО