Айгюн Кязимова удивила поклонников новогодним образом - ФОТО

Феликс Вишневецкий14:15 - Сегодня
В последний день уходящего года народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова не стала публиковать традиционные посты с итогами, а поделилась кадрами из новой фотосессии.

Поп-дива предстала на фотографиях в зимнем образе, который далёк от привычной Снегурочки - стильный и современный. Фанаты уже активно обсуждают снимки и отмечают, что Айгюн Кязимова в любом образе выглядит отлично и умеет удивлять.

Отметим, что за стайлинг в рамках нижеприведенной съемки отвечал азербайджанский дизайнер с мировым именем Руфат Исмаил.

Фото: Азер Джафар

