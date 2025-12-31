В Стамбуле задержана Шейма Субаши – ВИДЕО

Экс-супруга известного турецкого шоумена Аджуна Илыджалы, инфлюенсер Шейма Субаши была задержана сотрудниками жандармерии в аэропорту Стамбула при возвращении из США.

По информации Стамбульской прокуратуры, против Ш.Субаши возбуждено уголовное дело в рамках расследования по делу о наркотиках, в связи с чем был выдан ордер на её задержание, сообщает 1news.az со ссылкой на Haberler.

После задержания Ш.Субаши доставили в одну из стамбульских больниц для прохождения медицинского осмотра, после чего у нее будут взяты показания.

