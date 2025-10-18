 В Шанхае экстренно сел самолет из-за возгорания аккумулятора - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Шанхае экстренно сел самолет из-за возгорания аккумулятора - ВИДЕО

First News Media15:57 - Сегодня
В Шанхае экстренно сел самолет из-за возгорания аккумулятора - ВИДЕО

Самолет китайской авиакомпании Air China совершил экстренную посадку в аэропорту Шанхая из-за возгорания литиевого аккумулятора в ручной клади одного из пассажиров, говорится в заявлении авиакомпании.

Как заявили в Air China, инцидент произошел в субботу на борту самолета, который направлялся из китайского Ханчжоу в южнокорейский Инчхон (рейс CA139).

"В ручной клади пассажира самопроизвольно возгорелась литиевая батарея. Экипаж незамедлительно отреагировал на ситуацию в соответствии с установленными процедурами, никто не пострадал. В целях безопасности полета самолет совершил экстренную посадку в шанхайском аэропорту Пудун", - говорится в заявлении, размешенном в соцсетях компании.

В компании добавили, что направили запасной самолет для выполнения рейса.

Источник: РИА Новости

Поделиться:
1685

Актуально

Мнение

Мехрибан Алиева в Ватикане: Азербайджан демонстрирует силу гуманитарной ...

Политика

Рамиз Мехтиев исключен из состава Совета безопасности

Xроника

Мехрибан Алиева приняла участие в открытии административного офиса посольства ...

Общество

Стартовал приём заявок на участие в конкурсе EY «Предприниматель года 2026» - ФОТО

В мире

В США и Европе проходят митинги под девизом "Нет королям"

Нетаньяху: КПП "Рафах" не откроют "до дальнейшего уведомления"

Лидер ТРСК поздравил Азербайджан с Днем восстановления государственной независимости

Глава МИД Ирана провел переговоры представителям США и МАГАТЭ

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Граждане тюркских стран смогут работать в Турции и без ее гражданства

ХАМАС не примет участия в церемонии подписания мирного соглашения

На Солнце заметили огромный объект

Епископ Арагацотнской епархии взят под стражу - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В США и Европе проходят митинги под девизом "Нет королям"

Сегодня, 22:06

Нетаньяху: КПП "Рафах" не откроют "до дальнейшего уведомления"

Сегодня, 21:41

В Азербайджанской Армии прошли мероприятия, посвященные Дню восстановления государственной независимости - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 21:22

Назначен новый первый зампредседателя ANAMA

Сегодня, 21:04

Лидер ТРСК поздравил Азербайджан с Днем восстановления государственной независимости

Сегодня, 20:45

Глава МИД Ирана провел переговоры представителям США и МАГАТЭ

Сегодня, 20:35

Пашинян отбудет в Ватикан в рабочим визитом

Сегодня, 20:18

Трамп: шатдаун дал возможность свернуть программы демократов

Сегодня, 19:57

Министр обороны Азербайджана встретился с командующим Центральным командованием США - ВИДЕО

Сегодня, 19:38

Хуситы задержали несколько сотрудников ООН

Сегодня, 19:28

Азербайджанские военнослужащие прошли курс повышения квалификации в Турции

Сегодня, 19:12

Эрдоган поздравил азербайджанский народ с Днем восстановления независимости

Сегодня, 19:03

Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому и устойчивому миру для Украины.

Сегодня, 18:53

Президент Ильхам Алиев принял командующего Центральным командованием США - ФОТО

Сегодня, 18:43

Состоялся запуск маршрута мультимодальных грузоперевозок из Китая в Азербайджан

Сегодня, 18:36

Сагиба Гафарова примет участие в 151-й Ассамблее Межпарламентского Союза

Сегодня, 18:22

В Грузии у экс-чиновников изъяли более семи миллионов долларов

Сегодня, 18:11

На Солнце произошла пятая за день вспышка

Сегодня, 17:52

Эстония поздравила Азербайджан с Днем восстановления государственной независимости

Сегодня, 17:33

Папа Римский предложил провести переговоры по Украине в Ватикане

Сегодня, 17:15
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10