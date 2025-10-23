Ильхам Алиев поздравил Виктора Орбана с национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание премьер-министру Венгрии Виктору Орбану по случаю национального праздника этой страны.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Нынешний уровень наших межгосударственных отношений с дружественной страной и стратегическим партнёром Венгрией вызывает удовлетворение. Несомненно, взаимные визиты, регулярные контакты и тесное сотрудничество создают условия для ещё более стремительного развития и укрепления этих отношений.

Сфера охвата вопросов, стоящих в настоящее время на повестке дня наших двусторонних отношений, весьма широка. Отрадно, что сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией углубляется день ото дня, плодотворные партнёрские отношения в энергетической сфере развиваются по восходящей. Интенсивность нашего политического диалога играет важную роль в наполнении нашего взаимодействия новым содержанием во всех областях», - говорится в письме.

Глава Азербайджанского государства отдельно отметил взаимодействие двух стран в рамках международных организаций, особенно Организации тюркских государств.

«Мое участие в саммите этой организации в Будапеште и Ваше участие в саммите в Габале в этом году свидетельствуют о том значении, которое мы придаём дальнейшему укреплению единства и солидарности между нашими народами и государствами, расширению наших связей на многостороннем уровне.

Уверен, что мы и впредь в соответствии с волей наших народов успешно продолжим совместные усилия по дальнейшему укреплению и углублению азербайджано-венгерских дружественных отношений и стратегического партнёрства», - подчеркнул Ильхам Алиев.