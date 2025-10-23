Зеленский: «Никаких территориальных уступок»

Украина не готова идти на территориальные уступки России.

С таким заявлением вновь выступил глава государства Владимир Зеленский на саммите Европейского совета в Брюсселе, трансляция велась на YouTube.

«Никаких территориальных уступок», — сказал Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос от европейских журналистов.

20 октября газета Financial Times сообщила, что Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме потребовал от него принять условия России по завершению конфликта.

Позже Зеленский отверг возможность вывода украинских войск с территории Донецкой народной республики (ДНР). Это не первое заявление президента Украины относительно отказа уступать территории России.

Так, в начале сентября он подчеркивал, что Киев не может отдавать свои территории, так как Донбасс – это «мощная линия обороны». Украина, по словам Зеленского, не будет давать «подобных подарков».

Источник: Газета.ру