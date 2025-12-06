 Озоновая дыра над Антарктидой вскоре может закрыться навсегда | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
В мире

Озоновая дыра над Антарктидой вскоре может закрыться навсегда

First News Media23:43 - 06 / 12 / 2025
Служба атмосферного мониторинга Copernicus (CAMS) обнаружила, что дыра, которая ежегодно появляется над Антарктидой, закрылась в 1 декабря.

Это не только раньше, чем ожидалось, но и самое раннее закрытие с 2019 года, отмечает Daily Mail. Более того, в 2025 году озоновая дыра в своем максимальном размере стала самой маленькой за последние пять лет.

Это второй год подряд, когда наблюдаются относительно небольшие дыры по сравнению с серией крупных и долговременных озоновых дыр в 2020-2023 годах. И это обстоятельство питает надежды на полное восстановление озонового слоя – возможно, в течение следующих двух десятилетий. Доктор Лоуренс Руил, директор Службы мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS), назвал более раннее закрытие и относительно небольшой размер "обнадеживающим знаком".

"Это отражает устойчивый прогресс, который мы наблюдаем из года в год в восстановлении озонового слоя", - сказал он.

Технически озоновая дыра - это не "дыра", в которой нет озонового слоя, а на самом деле область с исключительно низким содержанием озонового слоя над Антарктикой, поясняет Daily Mail. Как правило, она открывается каждый август, достигает своих максимальных размеров в сентябре или октябре и закрывается в конце ноября или начале декабря.

В 2025 году озоновая дыра образовалась относительно рано - до середины августа, следуя по траектории, аналогичной большой озоновой дыре 2023 года. К концу августа 2025 года его площадь несколько сократилась, а в начале сентября достигла максимальной площади в 21,08 млн км2. Однако в первой половине ноября площадь озоновой дыры быстро сократилась, что указывает на возможность ее скорого закрытия.

Небольшая область с низким содержанием озона сохранялась в течение второй половины месяца, пока 1 декабря она полностью не закрылась. Это самое раннее закрытие озоновой дыры с 2019 года (12 ноября) и одно из самых ранних закрытий озоновой дыры за последние четыре десятилетия.

Расположенный в стратосфере (втором слое земной атмосферы), озоновый слой поглощает почти все вредное ультрафиолетовое излучение Солнца, что делает его основополагающим для защиты жизни на поверхности Земли. Наличие дыры в озоновом слое увеличивает количество ультрафиолетового излучения, достигающего поверхности Земли, и чем больше дыра, тем больше мы подвержены воздействию.

"Этот прогресс следует отметить как своевременное напоминание о том, чего можно достичь, если международное сообщество будет работать сообща над решением глобальных экологических проблем", - отмечает д-р Руил.

Между тем, в докладе ООН говорится, что озоновая дыра может затянуться к 2040 году.

Источник: Рамблер

