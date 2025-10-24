Арестованный шеф-редактор Sputnik Азербайджан переведен под домашний арест

Вынесено решение в отношении главного редактора Бакинского филиала информационного агентства «Россия сегодня» («Sputnik Азербайджан») Евгения Белоусова, задержанного в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МВД в Бакинском филиале информационного агентства «Россия сегодня» («Sputnik Азербайджан»).

В отношении Е.Белоусова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 3 месяца.

Соответствующее решение было принято сегодня в Хатаинском районном суде.

Источник: АПА