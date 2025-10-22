Третий тур ЛЧ: «Карабах» сыграет в гостях с «Атлетиком»
Сегодня футбольный клуб "Карабах" проведет свой следующий матч в рамках основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
В третьем туре азербайджанский представитель встретится с испанским клубом "Атлетик" из Бильбао.
Матч, который состоится на стадионе "Сан Мамес", начнется в 20:45 по бакинскому времени.
Следующий матч "скакуны" проведут 5 ноября на своем поле против лондонского "Челси".
После двух проведенных встреч подопечные Гурбана Гурбанова занимают шестое место в общей таблице турнира, имея в своем активе 6 очков.
22 октября
Лига чемпионов УЕФА
III тур
20:45 "Атлетик" (Бильбао) - "Карабах".
