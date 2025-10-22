 Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» проиграл «Атлетико» - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» проиграл «Атлетико» - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:00 - 22 / 10 / 2025
Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» проиграл «Атлетико» - ОБНОВЛЕНО

Во встрече третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между командами «Атлетик» и «Карабах», проходящей в Испании, забит четвертый гол.

На встрече, проходящей на стадионе «Сан-Мамес», на 88-й минуте в команде соперника отличился Горка Гурусета. Мачт закончился со счетом 3:1.

Команда Гурбана Гурбанова, имеющая в активе 6 очков, в настоящее время занимает 10-е место. Клуб Бильбао с 3 очками находится на 21-м месте.

22:26

Испанский "Атлетик" из Бильбао вышел вперед в матче III тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против азербайджанского "Карабаха".

На 70-й минуте отличился Роберт Наварро забив второй гол для своей команды.

Матч судит арбитр ФИФА Игорь Пайяц из Хорватии.

22:00

Стартовал второй тайм матча III тура Лиги чемпионов УЕФА между испанским "Атлетиком" из Бильбао и азербайджанским "Карабахом".

В матче, прошедшем на стадионе "Сан-Мамес", команды забили по одному голу.

Матч судит арбитр ФИФА Игорь Пайяц из Хорватии.

21:48

Завершился первый тайм матча "Атлетик" (Бильбао, Испания) - "Карабах".

В матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА, проходящем на стадионе "Сан-Мамес", команды обменялись голами.

Встречу обслуживает арбитр ФИФА из Хорватии Игор Паяч.

В матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Атлетико" (Бильбао, Испания) и "Карабахом" сравнялся счёт.

В матче на стадионе "Сан-Мамес" гости восстановили "статус-кво" - 1:1.

На 40-й минуте отличился Горка Курусета.

В матче III тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Атлетик" (Бильбао, Испания) и "Карабахом" был открыт счет.

В игре, проходящей на стадионе "Сан-Мамес", азербайджанский клуб забил гол.

На 1-й минуте отличился Леандро Андраде.

21:10

В Испании стартовал матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между командами «Атлетик» и «Карабах».

Матч, проходящий на стадионе «Сан-Мамес», начался в 20:45 по бакинскому времени.

Игру судит хорватский арбитр ФИФА Игорь Паяч.

20:40

Объявлены стартовые составы команд «Атлетик» и «Карабах» на матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, который состоится в испанском Бильбао.

Команды выйдут на поле стадиона «Сан-Мамес» в 20:45 в следующих составах:

«Атлетик»: Унаи Симон, Юри Берчиче, Айтор Паредес, Андони Горосабель, Ойан Сансет, Алехандро Рего, Микель Хаурегисар, Нико Уильямс, Горка Гурусета, Иньяки Уильямс, Эмерик Ляпорт.

Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

«Карабах»: Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Эльвин Джафаргулиев, Кади Борхес, Педро Бикалью, Абдулла Зубир (к), Леандро Андраде, Камило Дуран, Нариман Ахундзаде.

