Кто он - новоназначенный начальник Госагентства по охране стратегических объектов Азербайджана? - ДОСЬЕ

В соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики (АР) Ильхама Алиева Сардар Сулейман оглу Сафаров назначен начальником Государственного агентства по охране стратегических объектов АР. Ему также было присвоено высшее воинское звание «генерал-майор».

Представляем биографию нового начальника:

Сардар Сафаров родился в 1973 году в Сумгайыте.

Окончил Государственный институт физической культуры, Офицерскую школу жандармерии в Турции и Полицейскую академию МВД.

В 1996-2005 годах служил командиром отряда специального назначения Внутренних войск и начальником штаба батальона специального назначения.

В 2019-2022 годах занимал должность заместителя начальника Управления общественной безопасности Главного управления полиции города Баку (ГУПБ) и начальника данного управления. Позднее был назначен заместителем начальника ГУПБ.

В октябре 2023 года С.Сафаров был назначен комендантом Ханкенди и рапортовал главе государства в ходе его визита в город.

До последнего назначения был начальником Главного управления общественной безопасности МВД.

Награждён медалями «За военные заслуги», «За отвагу» и «За Отчизну».

Женат, имеет троих детей.