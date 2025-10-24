Кто он - новоназначенный начальник Госагентства по охране стратегических объектов Азербайджана? - ДОСЬЕ
В соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики (АР) Ильхама Алиева Сардар Сулейман оглу Сафаров назначен начальником Государственного агентства по охране стратегических объектов АР. Ему также было присвоено высшее воинское звание «генерал-майор».
Представляем биографию нового начальника:
Сардар Сафаров родился в 1973 году в Сумгайыте.
Окончил Государственный институт физической культуры, Офицерскую школу жандармерии в Турции и Полицейскую академию МВД.
В 1996-2005 годах служил командиром отряда специального назначения Внутренних войск и начальником штаба батальона специального назначения.
В 2019-2022 годах занимал должность заместителя начальника Управления общественной безопасности Главного управления полиции города Баку (ГУПБ) и начальника данного управления. Позднее был назначен заместителем начальника ГУПБ.
В октябре 2023 года С.Сафаров был назначен комендантом Ханкенди и рапортовал главе государства в ходе его визита в город.
До последнего назначения был начальником Главного управления общественной безопасности МВД.
Награждён медалями «За военные заслуги», «За отвагу» и «За Отчизну».
Женат, имеет троих детей.