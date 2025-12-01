 В Грузии запретят ношение электрошокеров | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Грузии запретят ношение электрошокеров

First News Media08:40 - Сегодня
В Грузии запретят ношение электрошокеров

Парламент Грузии рассматривает поправки в закон "Об оружии", согласно которому для граждан вне закона окажутся электрошокеры.

Согласно поправкам, изготовление, хранение, ношение и перенос электрошокера будут караться штрафом в размере 500 лари, а за повторное нарушение будет предусмотрен штраф в размере 1 тысячи лари.

Кроме того, в соответствии с законодательством, будет запрещено открыто носить газовые баллончики и демонстрировать их в общественных местах, кроме случаев самообороны.

При этом для продажи газовых баллончиков, а также для их изготовления, ремонта, импорта и экспорта потребуется лицензия. Стоимость лицензии составляет 100 лари. Торговля, перевоз и ремонт газовых баллончиков без лицензии будут наказываться штрафом в размере 5 тысяч лари за первое нарушение и 6 тысяч лари – за повторное.

Кроме того, законопроект предполагает введение штрафов за ввоз шумового оружия в Грузию без разрешения и нарушение правил при приобретении такого оружия. Штраф составит 500 лари и будет применяться в том числе к иностранным гражданам.

Источник: sputnik-georgia.ru

Поделиться:
230

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с пятой годовщиной освобождения ...

Политика

Ильбер Ортайлы: Участие Мехрибан Алиевой могло бы придать реставрации Айя-Софии ...

Политика

В Пирекюшкюле и Агдере будут уничтожают непригодные к использованию боеприпасы

Общество

Азербайджан - принимающая сторона Недели креативности - ФОТО

В мире

«Зверополис 2» собрал 556 млн долларов и установил мировой рекорд

Трамп: Пауза в приеме заявлений от беженцев будет долгой

Зеленский о переговорах во Флориде: «важно, что есть конструктив»

Похищены улитки на 100 тысяч долларов с французской фермы

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Жена вице-президента Ирана погибла в ДТП

Путин: Нужно сделать так, чтобы тема мигрантов не вызывала раздражения у россиян

В школах КНДР русский язык стал обязательным

Группа епископов и архиепископов призвала Католикоса всех армян к отставке

Последние новости

Начинается суд на Ганиматом Захидовым

Сегодня, 11:05

Айгюн Кязимова и Ройа намекнули на совместные проекты - ВИДЕО

Сегодня, 11:02

«Зверополис 2» собрал 556 млн долларов и установил мировой рекорд

Сегодня, 10:58

Трамп: Пауза в приеме заявлений от беженцев будет долгой

Сегодня, 10:53

Эмин Агаларов трогательно поздравил сыновей с 17-летием - ВИДЕО

Сегодня, 10:48

Ильбер Ортайлы: Участие Мехрибан Алиевой могло бы придать реставрации Айя-Софии особое значение

Сегодня, 10:45

В Пирекюшкюле и Агдере будут уничтожают непригодные к использованию боеприпасы

Сегодня, 10:43

Обнародованы данные о эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Азербайджане

Сегодня, 10:40

Зеленский о переговорах во Флориде: «важно, что есть конструктив»

Сегодня, 10:35

Похищены улитки на 100 тысяч долларов с французской фермы

Сегодня, 10:32

МИД Украины заявил, что действия Киева не направлены против Астаны

Сегодня, 10:28

В Кяльбаджаре продолжается пожар - ВИДЕО

Сегодня, 10:25

Финальный текст мирного соглашения Украина и США еще не согласовали, но сделали шаг вперед - источник

Сегодня, 10:20

В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода

Сегодня, 10:17

Счетная палата проводит проверки в министерстве культуры

Сегодня, 10:12

Министр культуры и информации Казахстана стала вице-премьером

Сегодня, 10:10

Эйюб Кулиев представил Азербайджан на IV Глобальном международном форуме по симфонической музыке - ФОТО

Сегодня, 10:05

CNN: США и Украина обсудили лишение Киева возможности вступить в НАТО

Сегодня, 10:02

Трамп высмеял умственные способности журналистов

Сегодня, 09:58

В Баку будет ограничена подача электроэнергии

Сегодня, 09:50
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30