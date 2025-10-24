СМИ: Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине

Италия готовит двенадцатый пакет военной помощи для Украины, который сосредоточен на боеприпасах и ракетах для систем ПВО SAMP/T.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно информации, пакет может быть готов уже к концу года, в зависимости от парламентских процедур.

Также сообщается, что Италия передала Киеву две батареи систем ПВО SAMP/T.

Правительство Джорджи Мелони уже отправило 11 пакетов помощи, общая стоимость которых составляет от 2,5 до 3 млрд евро.

Также правительство Италии рассматривает возможность активации национального механизма освобождения от ограничений для оборонных расходов после завершения процедуры по чрезмерному дефициту бюджета.

Оба механизма предусмотрены бюджетными правилами ЕС и позволяют увеличить финансирование обороны.