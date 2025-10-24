В США разбился военный самолет

Военный самолет ВВС США модели OA-1K Skyraider II потерпел крушение в штате Оклахома.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу национальной гвардии штата.

На борту воздушного судна находились два члена экипажа — военнослужащий ВВС США и гражданский подрядчик. По предварительным данным, самолет выполнял учебно-тренировочный полет.

Информация о состоянии членов экипажа и подробностях происшествия уточняется. На месте крушения работают экстренные службы.