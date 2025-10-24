Для тех, кто не может сидеть спокойно: Нидерланды тестируют инклюзивные киносеансы

В Нидерландах начали проводить специальные киносеансы под названием «ADHD Cinema», рассчитанные на людей, которым трудно сохранять неподвижность или концентрацию в традиционных кинозалах.

Один из первых таких показов состоялся в Эйндховене и вызвал широкий отклик в соцсетях.

Главной особенностью формата является атмосфера свободы и комфорта. Зал оборудован небольшими столами и настольными лампами, создающими мягкое освещение, а во время просмотра зрителям разрешается заниматься любыми спокойными делами: вязать, рисовать, вести заметки пока идет фильм.

Инициатива направлена на создание более инклюзивной среды для людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и других зрителей, которым сложно оставаться неподвижными в течение длительного времени. Организаторы подчеркивают, что цель проекта - снизить барьеры участия в культурной жизни и сделать поход в кино более доступным и естественным опытом.

Судя по отклику, инициатива имеет шансы стать регулярной практикой. В случае успеха подобные показы могут появиться и в других городах Нидерландов.

Источник: CinemaNextSa

Джамиля Суджадинова