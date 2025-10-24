Экс-премьера Грузии Ираклия Гарибашвили обвинили в легализации незаконных доходов
Генпрокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему премьер-министру республики Ираклию Гарибашвили в легализации незаконных доходов в особо крупном размере.
Об этом сообщил на брифинге генпрокурор Георгий Гваракидзе.
«Генеральная прокуратура Грузии по факту легализации незаконных доходов в особо крупном размере предъявила обвинение бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили», - сказал Гваракидзе.
Источник: ТАСС
