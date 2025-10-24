Euronews представил репортаж о форуме по градостроительству в Ханкенди - ВИДЕО

Euronews подготовил о Третьем национальном форуме по градостроительству, прошедшем 15-17 октября в Ханкенди.

Издание отмечает, что форум собрал мировых экспертов для продвижения устойчивых и климатоустойчивых городов в преддверии Всемирного форума городов 2026 года: «Национальный форум по градостроительству Азербайджана в Ханкенди собрал более 400 участников из 64 стран, чтобы обсудить, как сделать города более устойчивыми, инклюзивными и устойчивыми к изменениям».

Мероприятие, организованное совместно с ООН-Хабитат, было посвящено вопросам проектирования, устойчивого к изменению климата, инновационного жилья и разумного городского планирования.

Эксперты подчеркнули важность уплотнения застройки, сохранения наследия и вовлечения молодёжи для формирования более здоровой городской среды.

«Все эти модели урбанизации, которые мы наблюдали в прошлом, просто не являются устойчивыми в будущем», - заявила Euronews Анаклаудия Россбах, исполнительный директор ООН-Хабитат. «Мы должны наблюдать за тем, как растут города, планировать и разрабатывать разумные стратегии, такие как уплотнение застройки».

В преддверии проведения в Азербайджане 13-го Всемирного форума городов в 2026 году участники подчеркнули необходимость сотрудничества между местными и международными партнёрами, чтобы города были готовы к будущим социальным и экологическим вызовам.

Источник: Euronews