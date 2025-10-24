В Академии художеств открылась персональная выставка Нармины Рзаевой «Гармония» - ФОТО

В Музейно-выставочном комплексе Азербайджанской государственной академии художеств состоялось открытие персональной выставки доктора философии по искусствоведению Нармины Рзаевой под названием «Гармония».

На мероприятии присутствовали руководство Академии, профессорско-преподавательский состав, студенты, коллеги-художники и многочисленные гости, пришедшие разделить с автором этот вдохновляющий момент.

В своём выступлении ректор Азербайджанской государственной академии художеств, профессор, народный художник Натиг Алиев подчеркнул уникальность данной экспозиции. По его словам, декан факультета изобразительного искусства и искусствоведения, искусствовед по профессии, Нармина Рзаева не ограничивается лишь научным исследованием творчества художников, но и активно проявляет себя в самом художественном процессе. Такое сочетание теоретического анализа и практического участия придаёт её произведениям особую эмоциональную глубину и профессиональную выразительность. Ректор пожелал автору дальнейших творческих успехов и вдохновения.

Проректор по научной и творческой работе, народный художник, профессор Фуад Салаев отметил, что обращение искусствоведа к живописи само по себе свидетельствует о высоком уровне подготовки и искренней преданности искусству.

В свою очередь, проректор по международным связям Салхаб Мамедов подчеркнул, что истоки художественного мировоззрения автора уходят в семейную атмосферу, пронизанную духом искусства, отметив, что радостно видеть, что Нармина Рзаева с одинаковой страстью посвящает себя как искусствоведению, так и живописи.

В завершение мероприятия декан факультета изобразительного искусства и искусствоведения, доктор философии по искусствоведению Нармина Рзаева поблагодарила руководство Академии, за оказанное доверие и поддержку: «То, что я родилась в семье художников, определило моё внутреннее ощущение искусства и стало основой моего творческого пути».

На выставке представлено около 30 произведений, созданных художницей в последние годы - преимущественно в жанрах натюрморта и пейзажа. В её живописи особое внимание уделяется взаимодействию цвета и формы, поиску внутренней гармонии и эстетического равновесия.

Работы Нармины Рзаевой отличает изысканное цветовое чутьё, ритмическая организация композиции и тонкая эмоциональная гармония. Выставку «Гармония» можно рассматривать не только как творческий отчёт автора, но и как воплощение утончённости и глубокой чувственности в современном азербайджанском искусстве.

Экспозиция будет открыта в Музейно-выставочном комплексе Азербайджанской государственной академии художеств до 29 октября 2025 года.