 В Академии художеств открылась персональная выставка Нармины Рзаевой «Гармония» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

В Академии художеств открылась персональная выставка Нармины Рзаевой «Гармония» - ФОТО

First News Media11:00 - Сегодня
В Академии художеств открылась персональная выставка Нармины Рзаевой «Гармония» - ФОТО

В Музейно-выставочном комплексе Азербайджанской государственной академии художеств состоялось открытие персональной выставки доктора философии по искусствоведению Нармины Рзаевой под названием «Гармония».

На мероприятии присутствовали руководство Академии, профессорско-преподавательский состав, студенты, коллеги-художники и многочисленные гости, пришедшие разделить с автором этот вдохновляющий момент.

В своём выступлении ректор Азербайджанской государственной академии художеств, профессор, народный художник Натиг Алиев подчеркнул уникальность данной экспозиции. По его словам, декан факультета изобразительного искусства и искусствоведения, искусствовед по профессии, Нармина Рзаева не ограничивается лишь научным исследованием творчества художников, но и активно проявляет себя в самом художественном процессе. Такое сочетание теоретического анализа и практического участия придаёт её произведениям особую эмоциональную глубину и профессиональную выразительность. Ректор пожелал автору дальнейших творческих успехов и вдохновения.

Проректор по научной и творческой работе, народный художник, профессор Фуад Салаев отметил, что обращение искусствоведа к живописи само по себе свидетельствует о высоком уровне подготовки и искренней преданности искусству.

В свою очередь, проректор по международным связям Салхаб Мамедов подчеркнул, что истоки художественного мировоззрения автора уходят в семейную атмосферу, пронизанную духом искусства, отметив, что радостно видеть, что Нармина Рзаева с одинаковой страстью посвящает себя как искусствоведению, так и живописи.

В завершение мероприятия декан факультета изобразительного искусства и искусствоведения, доктор философии по искусствоведению Нармина Рзаева поблагодарила руководство Академии, за оказанное доверие и поддержку: «То, что я родилась в семье художников, определило моё внутреннее ощущение искусства и стало основой моего творческого пути».

На выставке представлено около 30 произведений, созданных художницей в последние годы - преимущественно в жанрах натюрморта и пейзажа. В её живописи особое внимание уделяется взаимодействию цвета и формы, поиску внутренней гармонии и эстетического равновесия.

Работы Нармины Рзаевой отличает изысканное цветовое чутьё, ритмическая организация композиции и тонкая эмоциональная гармония. Выставку «Гармония» можно рассматривать не только как творческий отчёт автора, но и как воплощение утончённости и глубокой чувственности в современном азербайджанском искусстве.

Экспозиция будет открыта в Музейно-выставочном комплексе Азербайджанской государственной академии художеств до 29 октября 2025 года.

Поделиться:
158

Актуально

Общество

Дорожная полиция призвала водителей соблюдать правила обгона - ВИДЕО

Политика

Euronews представил репортаж о форуме по градостроительству в Ханкенди - ВИДЕО

Общество

«Сбои и старые вагоны»: Бакинский метрополитен ответил на жалобы читателей 1news.az

Политика

Сенатор Дэйнс: Проект TRIPP создаст новый торговый маршрут

Lifestyle

В Академии художеств открылась персональная выставка Нармины Рзаевой «Гармония» - ФОТО

Распространились слухи о смерти Брижит Бардо: Официальное заявление - ФОТО

Антонио Бандерас выдал замуж единственную дочь - ФОТО

Кино на неделю: Байопик о Брюсе Спрингстине с Джереми Алленом Уайтом в главной роли и не только - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Распространились слухи о смерти Брижит Бардо: Официальное заявление - ФОТО

На Аллее Славы в Баку зажглась звезда Таира Салахова – ФОТО

В Академии художеств открылась персональная выставка Нармины Рзаевой «Гармония» - ФОТО

Антонио Бандерас выдал замуж единственную дочь - ФОТО

Последние новости

В Армении комитет по предотвращению коррупции начал производство в отношении омбудсмена

Сегодня, 11:40

Wolt Rewards: Новая программа лояльности, которая делает каждый заказ ещё выгоднее

Сегодня, 11:34

Дорожная полиция призвала водителей соблюдать правила обгона - ВИДЕО

Сегодня, 11:32

Экс-премьера Грузии Ираклия Гарибашвили обвинили в легализации незаконных доходов

Сегодня, 11:25

The Central Point Hotel - The Perfect Place for Leisure and Business in the Heart of Baku - FOTO

Сегодня, 11:22

Посол РФ: Отношения Россия-Армения стали более зрелыми, но для танго нужны двое

Сегодня, 11:20

Мерц: немецкие «дочки» «Роснефти» будут освобождены от санкций США

Сегодня, 11:15

Euronews представил репортаж о форуме по градостроительству в Ханкенди - ВИДЕО

Сегодня, 11:12

«Маршрут Трампа» обсуждается в российско-армянском диалоге на высшем уровне – посол РФ

Сегодня, 11:08

В Академии художеств открылась персональная выставка Нармины Рзаевой «Гармония» - ФОТО

Сегодня, 11:00

В Турции произведены аресты организаторов незаконных онлайн-ставок

Сегодня, 10:50

В Баку задержан наркокурьер, работавший на иранца из соцсети - ВИДЕО

Сегодня, 10:40

Для тех, кто не может сидеть спокойно: Нидерланды тестируют инклюзивные киносеансы

Сегодня, 10:32

Скончался руководитель Аппарата госкомитета

Сегодня, 10:18

Азербайджан и Казахстан укрепляют свой статус на мировой арене в качестве новых средних держав

Сегодня, 09:48

В Сальяне загорелся автомобиль - ВИДЕО

Сегодня, 09:40

В Стамбуле возбудили дело о шпионаже против Имамоглу

Сегодня, 09:30

«Сбои и старые вагоны»: Бакинский метрополитен ответил на жалобы читателей 1news.az

Сегодня, 09:17

ВОЗ оценила восстановление здравоохранения Газы в $7 млрд

Сегодня, 09:05

В Эквадоре расследуют возможную попытку отравления президента шоколадом

Сегодня, 08:52
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10