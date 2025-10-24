 Азербайджан и Казахстан укрепляют свой статус на мировой арене в качестве новых средних держав | 1news.az | Новости
Политика

Азербайджан и Казахстан укрепляют свой статус на мировой арене в качестве новых средних держав

First News Media09:48 - Сегодня
Азербайджан и Казахстан укрепляют свой статус на мировой арене в качестве новых средних держав

Автор: депутат Милли Меджлиса Кенуль Нуруллаева

Государственный визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан запомнился рядом важных моментов. Главы государств вновь подчеркнули важность укрепления взаимных связей.

Этот визит стал импульсом для вывода казахстанско-азербайджанского сотрудничества на качественно новый уровень. Сегодня Азербайджан и Казахстан укрепляют свой статус на мировой арене в качестве новых средних держав. Эти страны обладают потенциалом реагирования на внешние вызовы.

Баку и Астана всегда поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга.

На протяжении многих лет Азербайджан и Казахстан являются ведущими странами своих регионов.

Укрепление взаимных связей между двумя государствами усиливает позиции Южного Кавказа и Центральной Азии как единого пространства. И Баку, и Астана проводят независимую внутреннюю и внешнюю политику и демонстрируют уникальный опыт эффективного управления своими ресурсами и их преобразования в человеческий капитал.

В рамках новых геополитических условий стороны считают важным расширение стратегического партнёрства.

Особую актуальность имеет Транскаспийский транспортный коридор, который соединяет Азию и Европу и проходит через территорию Казахстана и Азербайджана. С точки зрения развития транспортных коридоров Азербайджан является привлекательным партнёром для Казахстана. Главное преимущество заключается в том, что обе страны своевременно создали необходимую инфраструктуру. Сегодня речь идёт уже о соединении грузопотоков, увеличении их объёмов и повышении транзитного потенциала.

Как отметил господин Президент: "Активное взаимодействие между нашими странами сегодня имеет серьёзное геополитическое значение. По мере открытия новых транспортных путей и реализации проектов, связанных с обширным евразийским регионом, Южным Кавказ и Центральная Азия укрепляют связи и во многих случаях выступают в рамках единого географического пространства".

Одним из решений, принятых во время государственного визита Президента Ильхама Алиева, стала активизация деятельности Фонда прямых инвестиций Казахстана и Азербайджана для финансирования взаимовыгодных проектов.

Президенты также подтвердили важность увеличения объёмов взаимной торговли. В совместной декларации, подписанной главами государств, отражены направления всестороннего сотрудничества, а также меры по углублению стратегического партнёрства и союзнических отношений между Азербайджаном и Казахстаном.

Эффективное решение вопросов транспорта и транзита стран региона относится к числу приоритетов национальных транспортных стратегий. Сегодня Азербайджан и Казахстан, играя ведущую роль в своих регионах, обладают потенциалом для создания стабильных межрегиональных связей. Экономические, технологические и человеческие ресурсы этих стран служат основой взаимовыгодного партнёрства.

Формирование цифрового государства и развитие транзитной безопасности являются приоритетными направлениями сотрудничества.

Дальнейшее взаимодействие стран региона для эффективного решения транспортных и транзитных вопросов является одним из приоритетов национальных транспортных стратегий.

