Посол РФ: Отношения Россия-Армения стали более зрелыми, но для танго нужны двое

Отношения между Россией и Арменией становятся более зрелыми, при этом, для решения проблем требуется движение с обеих сторон, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

«Мы меняемся, мир вокруг нас меняется. Отношения приобретают новые характеристики какие-то.

Я не побоюсь сказать, что они становятся более зрелыми. Это не значит, что все проблемы решаются, что нет никаких разногласий, каких-то недопониманий. Это касается таких очень важных жизненных интересов стран, экономических, социальных интересов. Поэтому идут дискуссии. Это нормально. Главное — должно быть движение с двух сторон. Сейчас любят метафору танго. Для танго нужны двое в данном случае.

Это именно об этом», - отметил дипломат.

Между тем, по словам Копыркина, отношения России и Армении не сводятся лишь к экономике, при всей ее важности. Российско-армянские отношения — это отнюдь не только и не столько межгосударственные отношения, это отношения между народами, сказал посол, добавив, что в этом контексте очень важна гуманитарная повестка в отношениях.

Источник: Sputnik Армения