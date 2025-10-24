 Сенатор Дэйнс: Проект TRIPP создаст новый торговый маршрут | 1news.az | Новости
Сенатор Дэйнс: Проект TRIPP создаст новый торговый маршрут

First News Media08:47 - Сегодня
Сенатор Дэйнс: Проект TRIPP создаст новый торговый маршрут

Проект TRIPP (42-километровый участок Зангезурского коридора, который пройдет по армянской территории - ред.) соединит Азербайджан с Нахчываном и в то же время создаст новый торговый маршрут.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил член комитета Сената США по международным отношениям Стив Дэйнс (республиканец от штата Монтана) на конференции «США на Южном Кавказе: выявление новых стратегических возможностей», организованном Институтом Хадсона в Вашингтоне.

По его словам, Азербайджан, Армения и другие региональные страны получат выгоду от этого проекта.

Сенатор подчеркнул, что со времен Джорджа Буша-старшего каждый президент США выдвигал мирные инициативы по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном, но все они завершались неудачей.

«Это произошло тогда, когда администрация [президента США Дональда] Трампа посчитала достижение мира на Южном Кавказе приоритетом. И Армения, и Азербайджан в условиях уникального партнерства с США выбрали независимое будущее. Должен сказать, что команда Стива Уиткоффа сразу же приступила к решению самых сложных вопросов этого соглашения», - отметил С. Дэйнс.

