Трамп заявил о прекращении торговых переговоров с Канадой

Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой, обвинив власти страны в использовании сфабрикованной рекламы.

Соответствующее заявление он разместил в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, канадская сторона распространяла фейковую рекламу, в которой бывший президент США Рональд Рейган негативно высказывался о торговых пошлинах.

«В связи с их возмутительным поведением все торговые переговоры с Канадой настоящим прекращаются», — написал Трамп.