На этих дорогах Баку наблюдаются пробки - ФОТО - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
6. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
10. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Мирзы Гадима Иревани в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
12. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.