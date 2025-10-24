 На этих дорогах Баку наблюдаются пробки - ФОТО - СПИСОК | 1news.az | Новости
На этих дорогах Баку наблюдаются пробки - ФОТО - СПИСОК

First News Media08:40 - Сегодня
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

6. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Мирзы Гадима Иревани в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

12. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.

