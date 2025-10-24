 В Баку задержан наркокурьер, работавший на иранца из соцсети - ВИДЕО | 1news.az | Новости
В Баку задержан наркокурьер, работавший на иранца из соцсети - ВИДЕО

Фаига Мамедова10:40 - Сегодня
Полиция провела операцию в Сабунчинском районе, обнаружено большое количество наркотиков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, сотрудники Управления полиции Сабунчинского района провели очередную операцию против незаконного оборота наркотических средств. В ходе операции был задержан 32-летний Агамир Мираламзаде, подозреваемый в наркокурьерстве.

У него было обнаружено и изъято более 11 килограммов марихуаны с добавлением психотропных веществ.

Задержанный в своих показаниях сообщил, что получил наркотики через гражданина Ирана, с которым познакомился в социальной сети, и должен был доставить их по различным адресам на территории столицы за денежное вознаграждение.

По факту возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются.

Отмечается, что в ходе операций, проведенных сотрудниками полиции в Сабунчинском районе с начала текущего года по сегодняшний день, из незаконного оборота изъято 95 килограммов наркотических средств и психотропных веществ различного вида.

