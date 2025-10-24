 Мерц: немецкие «дочки» «Роснефти» будут освобождены от санкций США | 1news.az | Новости
Мерц: немецкие «дочки» «Роснефти» будут освобождены от санкций США

First News Media11:15 - Сегодня
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что дочерние компании «Роснефти», находящиеся под внешним управлением правительства Германии, будут исключены из новых санкций, введенных администрацией президента США Дональда Трампа.

«Я исхожу из того, что соответствующее исключение будет сделано и для «Роснефти», - сказал Мерц на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он добавил, что этот вопрос будет обсуждаться с американской стороной.

8 сентября Минэкономики Германии сообщило, что правительство ФРГ продлило срок внешнего управления германскими активами «Роснефти» (Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH) до 10 марта 2026 года. В ведомстве обосновали этот шаг законом об энергобезопасности. Тем самым Федеральное сетевое агентство ФРГ, как подчеркивало ведомство, сохраняет контроль над Rosneft Deutschland и соответствующими долями в трех НПЗ - PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге.

Ранее Министерство финансов США включило «Роснефть», «Лукойл» и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции Минфина США против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл» не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.

Источник: ТАСС

