«Маршрут Трампа» обсуждается в российско-армянском диалоге на высшем уровне – посол РФ

Вопрос «маршрута Трампа» через Сюникскую область Армении поднимается в диалоге Москвы и Еревана на высшем уровне.

Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

«Вопрос этот, естественно, поднимается в рамках диалога на высоком, высшем уровне. Ну, во всяком случае, эта тема не может не подниматься. Я здесь напомню заявления армянского руководства, что этот вопрос обсуждается только с США. Но тема эта важная и она, конечно, не может не фигурировать в том, как бы диалоге, который у нас есть», — отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что базовая позиция Москвы, которая озвучивалась на разных политических уровнях, заключается в поддержке любых шагов, которые ведут к реальному миру, стабилизации ситуации, процветанию региона.

«Что касается конкретно так называемого «маршрута Трампа», мы ждем более конкретной информации по деталям функционирования, по механизмам. Давайте сначала поймем, что это такое с точки зрения конкретики», — подчеркнул Копыркин.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Азербайджана, Армении и США подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Согласно президенту США Дональду Трампу, Армения предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута (будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление. Главы МИД двух стран также подписали совместное обращение о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур. Также главы МИД Армении и Азербайджана парафировали, а позже опубликовали текст будущего мирного соглашения.

Источник: Sputnik Армения