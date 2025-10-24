 «Маршрут Трампа» обсуждается в российско-армянском диалоге на высшем уровне – посол РФ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

«Маршрут Трампа» обсуждается в российско-армянском диалоге на высшем уровне – посол РФ

First News Media11:08 - Сегодня
«Маршрут Трампа» обсуждается в российско-армянском диалоге на высшем уровне – посол РФ

Вопрос «маршрута Трампа» через Сюникскую область Армении поднимается в диалоге Москвы и Еревана на высшем уровне.

Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

«Вопрос этот, естественно, поднимается в рамках диалога на высоком, высшем уровне. Ну, во всяком случае, эта тема не может не подниматься. Я здесь напомню заявления армянского руководства, что этот вопрос обсуждается только с США. Но тема эта важная и она, конечно, не может не фигурировать в том, как бы диалоге, который у нас есть», — отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что базовая позиция Москвы, которая озвучивалась на разных политических уровнях, заключается в поддержке любых шагов, которые ведут к реальному миру, стабилизации ситуации, процветанию региона.

«Что касается конкретно так называемого «маршрута Трампа», мы ждем более конкретной информации по деталям функционирования, по механизмам. Давайте сначала поймем, что это такое с точки зрения конкретики», — подчеркнул Копыркин.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Азербайджана, Армении и США подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Согласно президенту США Дональду Трампу, Армения предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута (будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление. Главы МИД двух стран также подписали совместное обращение о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур. Также главы МИД Армении и Азербайджана парафировали, а позже опубликовали текст будущего мирного соглашения.

Источник: Sputnik Армения

Поделиться:
132

Актуально

Общество

Дорожная полиция призвала водителей соблюдать правила обгона - ВИДЕО

Политика

Euronews представил репортаж о форуме по градостроительству в Ханкенди - ВИДЕО

Общество

«Сбои и старые вагоны»: Бакинский метрополитен ответил на жалобы читателей 1news.az

Политика

Сенатор Дэйнс: Проект TRIPP создаст новый торговый маршрут

В мире

В Армении комитет по предотвращению коррупции начал производство в отношении омбудсмена

Экс-премьера Грузии Ираклия Гарибашвили обвинили в легализации незаконных доходов

Посол РФ: Отношения Россия-Армения стали более зрелыми, но для танго нужны двое

Мерц: немецкие «дочки» «Роснефти» будут освобождены от санкций США

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Вслед за мэром арестован главный архитектор Гюмри

У самолета Boeing 737 на высоте 10 тыс. метров лопнуло лобовое стекло

Пашинян обвинил Гарегина II в попытке узурпации власти

Израиль наносит удары по Газе, погиб командир элитного подразделения ХАМАС

Последние новости

В Армении комитет по предотвращению коррупции начал производство в отношении омбудсмена

Сегодня, 11:40

Wolt Rewards: Новая программа лояльности, которая делает каждый заказ ещё выгоднее

Сегодня, 11:34

Дорожная полиция призвала водителей соблюдать правила обгона - ВИДЕО

Сегодня, 11:32

Экс-премьера Грузии Ираклия Гарибашвили обвинили в легализации незаконных доходов

Сегодня, 11:25

The Central Point Hotel - The Perfect Place for Leisure and Business in the Heart of Baku - FOTO

Сегодня, 11:22

Посол РФ: Отношения Россия-Армения стали более зрелыми, но для танго нужны двое

Сегодня, 11:20

Мерц: немецкие «дочки» «Роснефти» будут освобождены от санкций США

Сегодня, 11:15

Euronews представил репортаж о форуме по градостроительству в Ханкенди - ВИДЕО

Сегодня, 11:12

«Маршрут Трампа» обсуждается в российско-армянском диалоге на высшем уровне – посол РФ

Сегодня, 11:08

В Академии художеств открылась персональная выставка Нармины Рзаевой «Гармония» - ФОТО

Сегодня, 11:00

В Турции произведены аресты организаторов незаконных онлайн-ставок

Сегодня, 10:50

В Баку задержан наркокурьер, работавший на иранца из соцсети - ВИДЕО

Сегодня, 10:40

Для тех, кто не может сидеть спокойно: Нидерланды тестируют инклюзивные киносеансы

Сегодня, 10:32

Скончался руководитель Аппарата госкомитета

Сегодня, 10:18

Азербайджан и Казахстан укрепляют свой статус на мировой арене в качестве новых средних держав

Сегодня, 09:48

В Сальяне загорелся автомобиль - ВИДЕО

Сегодня, 09:40

В Стамбуле возбудили дело о шпионаже против Имамоглу

Сегодня, 09:30

«Сбои и старые вагоны»: Бакинский метрополитен ответил на жалобы читателей 1news.az

Сегодня, 09:17

ВОЗ оценила восстановление здравоохранения Газы в $7 млрд

Сегодня, 09:05

В Эквадоре расследуют возможную попытку отравления президента шоколадом

Сегодня, 08:52
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10