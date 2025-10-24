В Турции произведены аресты организаторов незаконных онлайн-ставок

Стамбульская прокуратура по округу Бакиркёй начала расследование в отношении преступной организации «Yolyemezler», подозреваемой в организации незаконных онлайн-ставок.

По данным следствия, в рамках операции выданы ордеры на задержание 51 подозреваемого.

Объем незаконных денежных операций, проведенных членами группировки в 2024–2025 годах, достиг до 1,5 миллиарда турецких лир.

Ранее, в 2023 году, эта группировка уже становилась объектом масштабной полицейской операции.

Тогда правоохранители задержали 22 человека, включая предполагаемого лидера группировки.

По данным правоохранителей, участники банды причастны не только к организации незаконных ставок, но и к ряду тяжких преступлений - вооруженным нападениям, убийствам, обстрелам автомобилей и зданий, угрозам и попыткам вымогательства.

Расследование продолжается.

Источник: Haberler