В Сальяне загорелся автомобиль - ВИДЕО

На «горячую» телефонную линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании автомобиля на улице Б.Талыблы в городе Сальян.

Как передает 1news.az, об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Указывается, что на место незамедлительно были привлечены силы Сальянского районного отдела Противопожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, возгорание, возникшее в моторном отсеке легкового автомобиля марки Hyundai, было ликвидировано в короткие сроки.

В результате пожара сгорела моторная часть легкового автомобиля. Остальная часть автомобиля была защищена от огня.