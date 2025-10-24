«Сбои и старые вагоны»: Бакинский метрополитен ответил на жалобы читателей 1news.az

С началом нового учебного года столичный метрополитен сделал заявление о том, что в часы пик интервал между поездами будет впервые сокращён до 1 минуты 45 секунд.

Это решение вызвало волну положительных откликов, ведь метро остаётся самым быстрым и удобным способом передвижения по городу. Однако на деле всё оказалось не так гладко.

В редакцию 1news.az обратились пассажиры с жалобами на то, что, несмотря на заявленные улучшения, ситуация в часы пик, наоборот, только ухудшилась.

По словам пассажиров, поезда по-прежнему приходят с опозданием, а в пути нередко останавливаются в тоннелях между станциями. Один из читателей поделился своим недавним опытом:

«Представьте, что вы с трудом втискиваетесь в переполненный вагон, двери которого едва закрываются благодаря помощи тех, кто остался на платформе. Внутри - давка, жарко, воздуха почти нет. И вдруг - замедление движения, остановка в тоннеле… Ты уже раздавлен, но поезд стоит. А на следующей станции всё повторяется снова».

Другая читательница рассказала о путанице с направлением поезда, которая произошла из-за несвоевременного обновления информации на табло:

«Я забежала в метро, увидела нужный мне поезд, села, обрадовалась… А через несколько минут слышу: «Станция Сахиль». А мне нужно было на Низами. Спрашиваю работника - в ответ слышу: «Информация на табло обновилась с задержкой, поэтому произошла путаница». Но это уже не вернёт мне потерянное время - я просто опоздала на работу».

Кроме того, многие жалуются на состояние подвижного состава. Несмотря на высокий пассажиропоток, в часы пик на линиях часто курсируют старые вагоны без кондиционеров и с закрытыми окнами. В условиях переполненности это делает поездку практически невыносимой.

В связи с поступающими жалобами пассажиров на перебои в работе метро в часы пик мы обратилась за разъяснениями в Бакинский метрополитен. Комментарий по данной теме предоставил начальник отдела по связям с общественностью Бахтияр Мамедов.

По словам Б.Мамедова, с началом нового учебного сезона действительно удалось сократить интервалы движения поездов в часы пик. Однако такое нововведение требует особенно строгого соблюдения графика, а также исключения любых факторов, способных повлиять на стабильность движения.

Он отметил, что наиболее частыми причинами, вызывающими задержки, являются вмешательство пассажиров в работу дверей поездов, а также пересечение ограничительной (предупредительной) линии на платформах.

«Известно, что Красная и Зелёная линии пересекаются и соединяются на станции «28 Мая». Поэтому задержка на одном направлении автоматически влияет на движение поездов по обеим линиям и вызывает сбои в расписании», - пояснил он.

«В таких случаях система безопасности блокирует допуск следующего поезда в зону, где зафиксировано отклонение. В результате поезда, идущие сзади, вынуждены ожидать как на станциях, так и в тоннелях».

По его словам, чтобы снизить влияние подобных сбоев, метрополитен прибегает к дополнительным корректировкам и регулировке движения поездов на маршрутах «Ичеришехер» и «Дарнагюль».

Бахтияр Мамедов также обратился к пассажирам с просьбой соблюдать правила поведения на платформах:

«Мы просим пассажиров, особенно в условиях сокращения интервалов, не совершать действий, препятствующих регулярному движению поездов. В частности, не следует пересекать ограничительные линии, задерживать закрытие дверей, и необходимо проявлять внимательность при посадке и высадке. Эти действия вызывают справедливое недовольство других пассажиров и могут привести к сбоям в работе системы».

Кроме того, представитель метрополитена сообщил, что ранее наблюдавшиеся случаи несоответствия направления поездов информации на табло были связаны с необходимостью обновления программного обеспечения, управляющего указателями маршрутов.

«На период технического обновления на станциях была обеспечена дополнительная голосовая информация о направлении следования поездов. Работы по обновлению были завершены в короткие сроки, и на сегодняшний день все указатели маршрутов полностью настроены», - добавил Б.Мамедов.

Как сообщил начальник отдела по связям с общественностью, обновление вагонного парка остаётся одним из ключевых и непрерывных направлений стратегии развития метрополитена. В рамках этой стратегии предусмотрено поэтапное приобретение новых вагонов, соответствующих современным стандартам, а также постепенный вывод из эксплуатации устаревших составов, их ремонт и модернизация.

По словам Б.Мамедова, срок эксплуатации поездов составляет в среднем 30-31 год. Этот показатель определяется заводом-изготовителем и принимается в расчёт при формировании графика обновления подвижного состава.

Бахтияр Мамедов отметил: «В целом, к концу 2025 года количество вагонов нового поколения в Бакинском метрополитене будет доведено до 180 единиц - это 36 полных составов. В 2025 году по действующему контракту было закуплено и доставлено в Баку 20 новых вагонов (4 состава). Однако, по итогам дополнительных переговоров с производителем, было изготовлено ещё 10 вагонов (2 состава). Сейчас ведутся работы по их полной комплектации и подготовке к запуску. Мы планируем, что все шесть новых составов будут выпущены на линию до конца текущего года».

Кроме того, он подчеркнул, что в соответствии с положениями Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы, планируется закупка ещё 299 вагонов нового поколения.

Как отметил представитель метрополитена, на сегодняшний день большая часть современных поездов курсирует по Зелёной линии. После окончательного разделения маршрутов движение по этой линии будет осуществляться исключительно вагонами нового поколения.