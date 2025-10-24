 На юге Индии из-за пожара в автобусе погибли по меньшей мере 20 человек | 1news.az | Новости
На юге Индии из-за пожара в автобусе погибли по меньшей мере 20 человек

First News Media08:30 - Сегодня
На юге Индии из-за пожара в автобусе погибли по меньшей мере 20 человек

По меньшей мере 20 человек стали жертвами возгорания туристического автобуса в штате Андхра-Прадеш на юге Индии.

Об этом сообщает газета Hindustan Times.

Инцидент произошел, когда автобус компании Kaveri Travels, следовавший из Хайдарабада в Бангалор с примерно 44 пассажирами, врезался в мотоцикл на национальном шоссе.

"Двухколесный транспорт застрял под автобусом и ударился о топливный бак, что привело к мгновенному взрыву и быстрому распространению пламени по всему автобусу", - сообщила полиция.

Когда произошла авария, большинство пассажиров спали. Некоторые проснулись, разбили окна и выпрыгнули, но многие оказались заблокированы внутри, поскольку пламя охватило весь автобус за считанные минуты.

Местные жители бросились к месту происшествия и пытались спасти пострадавших до прибытия пожарных.

Полиция начала расследование обстоятельств аварии, предполагая, что причиной пожара могли стать неосторожное вождение и утечка топлива. Сообщается, что водители автобуса сразу после аварии скрылись с места происшествия. Их разыскивают.

