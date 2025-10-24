The Central Point Hotel - идеальный выбор для отдыха и деловых поездок в Баку - ФОТО
Баку — город, который живёт в ритме движения.
Он растёт, развивается и удивляет с каждым днём. Путешественники, приезжающие в столицу, ищут место, где можно почувствовать энергию города и при этом отдохнуть в уютной атмосфере. The Central Point Hotel создан именно для этого — здесь сочетаются комфорт, современный стиль и динамика жизни мегаполиса.
Удобное расположение в сердце Баку
The Central Point Hotel расположен на проспекте Хатаи, в нескольких минутах от Центра Гейдара Алиева — одного из главных символов современного Баку. Из окон открывается вид на город, а близость к Ичери Шехер, Приморскому бульвару, крупным бизнес-центрам, торговым центрам и посольствам делает отель удобным выбором как для туристов, так и для деловых путешественников.
Хорошая транспортная доступность позволяет легко добраться до аэропорта и других ключевых районов города, что особенно важно для тех, кто ценит своё время.
Комфорт и атмосфера современного уюта
В каждом номере The Central Point Hotel создана обстановка, способствующая отдыху и продуктивной работе. Гостям предлагаются комфортные кровати, рабочее место, высокоскоростной Wi-Fi, кондиционер и продуманные детали интерьера. Команда отеля обеспечивает внимательный сервис, а утренний завтрак с элементами местной кухни помогает начать день с приятных эмоций.
Здесь царит атмосфера спокойствия и уюта, а чистота и порядок соответствуют международным стандартам гостеприимства.
Для тех, кто ценит баланс между делом и отдыхом
После насыщенного дня гости могут насладиться чашкой кофе, любуясь вечерним видом на город, или просто отдохнуть в тишине уютного номера. Удачное расположение и развитая инфраструктура делают The Central Point Hotel особенно удобным вариантом для корпоративных гостей.
Близость к аэропорту, основным офисам и центрам деловой активности обеспечивает комфортное и эффективное пребывание в столице.
The Central Point Hotel — выбор тех, кто ищет баланс между работой и отдыхом.
Для подробной информации и бронирования:
📱 *5445 ☎️ +99412 504 09 09
На правах рекламы