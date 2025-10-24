 The Central Point Hotel - идеальный выбор для отдыха и деловых поездок в Баку - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

The Central Point Hotel - идеальный выбор для отдыха и деловых поездок в Баку - ФОТО

First News Media12:00 - Сегодня
The Central Point Hotel - идеальный выбор для отдыха и деловых поездок в Баку - ФОТО

Баку — город, который живёт в ритме движения.

Он растёт, развивается и удивляет с каждым днём. Путешественники, приезжающие в столицу, ищут место, где можно почувствовать энергию города и при этом отдохнуть в уютной атмосфере. The Central Point Hotel создан именно для этого — здесь сочетаются комфорт, современный стиль и динамика жизни мегаполиса.

Удобное расположение в сердце Баку

The Central Point Hotel расположен на проспекте Хатаи, в нескольких минутах от Центра Гейдара Алиева — одного из главных символов современного Баку. Из окон открывается вид на город, а близость к Ичери Шехер, Приморскому бульвару, крупным бизнес-центрам, торговым центрам и посольствам делает отель удобным выбором как для туристов, так и для деловых путешественников.

Хорошая транспортная доступность позволяет легко добраться до аэропорта и других ключевых районов города, что особенно важно для тех, кто ценит своё время.

Комфорт и атмосфера современного уюта

В каждом номере The Central Point Hotel создана обстановка, способствующая отдыху и продуктивной работе. Гостям предлагаются комфортные кровати, рабочее место, высокоскоростной Wi-Fi, кондиционер и продуманные детали интерьера. Команда отеля обеспечивает внимательный сервис, а утренний завтрак с элементами местной кухни помогает начать день с приятных эмоций.

Здесь царит атмосфера спокойствия и уюта, а чистота и порядок соответствуют международным стандартам гостеприимства.

Для тех, кто ценит баланс между делом и отдыхом

После насыщенного дня гости могут насладиться чашкой кофе, любуясь вечерним видом на город, или просто отдохнуть в тишине уютного номера. Удачное расположение и развитая инфраструктура делают The Central Point Hotel особенно удобным вариантом для корпоративных гостей.

Близость к аэропорту, основным офисам и центрам деловой активности обеспечивает комфортное и эффективное пребывание в столице.

The Central Point Hotel — выбор тех, кто ищет баланс между работой и отдыхом.

Для подробной информации и бронирования:

📱 *5445 ☎️ +99412 504 09 09

🌐 www.centralpoint.az

На правах рекламы

Поделиться:
390

Актуально

Политика

Президенты Азербайджана и России поговорили по телефону - ОБНОВЛЕНО

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидается до 23°C

Общество

Арестованный шеф-редактор Sputnik Азербайджан переведен под домашний арест

Xроника

Распоряжение Президента: На ремонт автодороги в Ярдымлинском районе выделено 2 ...

Общество

Скончался ветеран Отечественной войны

Свадебное автохулиганство закончилось судом - ВИДЕО

Погода на субботу: В Баку ожидается до 23°C

В Баку балкон обрушился прямо на ресторан

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Кямал Алиев: Рамиз Мехтиев даже не здоровался со мной

Минсельхоз прояснил, могут ли люди заразиться ящуром через продукты

В Азербайджане 71-летняя женщина стала лицензированным таксистом

В Баку студентка заразилась ящуром? Официальный комментарий

Последние новости

Скончался ветеран Отечественной войны

Сегодня, 15:13

Свадебное автохулиганство закончилось судом - ВИДЕО

Сегодня, 14:57

Президенты Азербайджана и России поговорили по телефону - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:50

Глава МИД РА: Есть большая необходимость в примирении обществ Армении и Азербайджана

Сегодня, 14:40

Погода на субботу: В Баку ожидается до 23°C

Сегодня, 14:05

В Баку балкон обрушился прямо на ресторан

Сегодня, 13:55

Арестованный шеф-редактор Sputnik Азербайджан переведен под домашний арест

Сегодня, 13:35

Распоряжение Президента: На ремонт автодороги в Ярдымлинском районе выделено 2 млн манатов

Сегодня, 13:25

В Азербайджане предупредили продавцов мяса, нарушающих гигиенические нормы - ФОТО

Сегодня, 13:07

Эрдоган заявил, что Турция со странами Персидского залива займется восстановлением Газы

Сегодня, 13:00

Более 10 кг наркотиков не доехали до Баку: Контрабандисты задержаны на границе - ФОТО

Сегодня, 12:53

С завтрашнего дня на этой улице будет полностью ограничено движение транспорта - ФОТО

Сегодня, 12:45

Эрдоган заявил о готовности Турции принять саммит РФ и США

Сегодня, 12:42

В Бейлягане на скотном рынке выявлены нарушения - ФОТО

Сегодня, 12:28

Налоговые льготы на электромобили продлены в Азербайджане на 2026 год

Сегодня, 12:25

Проводится международное мероприятие, посвященное церемонии открытия Бакинского арбитражного центра - ФОТО

Сегодня, 12:22

В эти дни жители Азербайджана увидят два Суперлуния

Сегодня, 12:20

Пациентка сыграла на кларнете во время операции на мозге - ВИДЕО

Сегодня, 12:13

Орбан уверен, что новая встреча Путина и Трампа состоится

Сегодня, 12:08

Азербайджан и Польша укрепляют сотрудничество в сфере ветеринарии и продовольственной безопасности - ФОТО

Сегодня, 12:05
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10