Пациентка сыграла на кларнете во время операции на мозге - ВИДЕО

В Великобритании 65-летняя Дениз Бэкон сыграла на кларнете прямо во время операции на мозге.

Музыкальное выступление стало частью процедуры глубокой стимуляции мозга (DBS), применяемой для лечения болезни Паркинсона, и позволило врачам в реальном времени наблюдать, как вмешательство влияет на подвижность пациентки.

Бэкон, бывший логопед и любитель музыки, была вынуждена прекратить занятия кларнетом несколько лет назад — прогрессирующее заболевание лишило её контроля над движениями рук. В 2014 году у неё диагностировали болезнь Паркинсона, которая постепенно ограничивала возможность ходить, плавать, танцевать и играть на инструменте.

Чтобы вернуть пациентке утраченную моторную координацию, нейрохирург Кейумарс Ашкан из Университетской больницы Королевы Виктории (Великобритания) провёл операцию по глубокой стимуляции мозга. В ходе процедуры в мозг имплантируются электроды, подающие слабые импульсы, стабилизирующие работу нервных центров, отвечающих за движение.

«Как заядлому кларнетисту, Дениз было предложено принести инструмент в операционную, чтобы проверить, сможет ли стимуляция улучшить её игру, - рассказал профессор Ашкан. - Это был уникальный способ убедиться, что процедура действительно помогает достичь её главной цели и вернуть контроль над движениями».

По словам Бэкон, эффект проявился мгновенно.

«Я почувствовала, что моя правая рука двигается гораздо свободнее, как только была включена стимуляция. Это сразу улучшило мою игру на кларнете, и я была невероятно счастлива», - поделилась пациентка.

Во время подобных операций пациенты часто остаются в сознании, чтобы хирурги могли оценивать функциональное состояние мозга и предотвращать повреждения участков, отвечающих за речь, движения или координацию.

Источник: NBC

Джамиля Суджадинова