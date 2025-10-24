Налоговые льготы на электромобили продлены в Азербайджане на 2026 год

Импорт и продажа автомобилей, работающих исключительно на электрическом двигателе, в Азербайджане будут освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС) сроком на один год.

Соответствующее положение отражено в проекте закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год».

Согласно документу, положение вступит в силу с 1 января 2026 года и будет действовать до конца года. Таким образом, льготный режим для импорта и продажи электромобилей продлевается еще на один год.

Напомним, что аналогичная налоговая льгота действует в стране с 2019 года. Тогда, в соответствии с изменениями в Налоговый кодекс, от НДС был освобожден импорт электромобилей. Позднее, с 1 января 2022 года, аналогичное освобождение распространилось и на их продажу внутри страны.

Помимо этого, с 2022 года сроком на три года от НДС освобождены импорт и продажа зарядных устройств второго и третьего уровней, а также гибридных автомобилей, с года выпуска которых прошло не более трёх лет и объём двигателя которых не превышает 2500 кубических сантиметров. Срок действия этой льготы истекает в конце 2025 года.

Таким образом, с 2026 года гибридные автомобили будут вновь облагаться налогом на добавленную стоимость, в то время как электромобили сохранят освобождение на один год.

Источник: BakuWs

Джамиля Суджадинова