Более 10 кг наркотиков не доехали до Баку: Контрабандисты задержаны на границе - ФОТО

Задержаны лица, пытавшиеся провезти наркотические средства на территорию страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС), меры по обеспечению надежной охраны государственной границы, а также борьба с контрабандой, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров успешно продолжаются.

В результате оперативно-войсковых мероприятий, проведенных на служебной территории пограничного отряда «Лянкяран» Пограничных войск ГПС, была пресечена попытка контрабандного ввоза в Азербайджанскую Республику наркотических средств общим весом 14 килограммов 100 граммов.

В результате совместного оперативно-розыскного мероприятия, проведенного сотрудниками пограничного отряда «Лянкяран» ГПС и Астаринского районного отдела полиции Министерства внутренних дел, в качестве подозреваемых были задержаны граждане Азербайджанской Республики Джафаров Эмин Джафар оглу и Рахматуллаев Неман Ариф оглу, пытавшиеся скрыться с места происшествия на автомобиле марки «BYD» с государственным регистрационным знаком 99-PC-617.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.