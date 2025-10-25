Камала Харрис намерена вновь баллотироваться на должность президента США

Бывшая вице-президент США Камала Харрис заявила, что «не закончила» с политической деятельностью и может вновь баллотироваться на должность президента страны.

Об этом она сообщила в интервью ВВС.

«Я еще не закончила. Всю свою карьеру я посвятила служению обществу, и это у меня в крови», — сказала бывшая вице-президент.

Харрис сказала, что, «возможно», она станет следующим президентом США. Политик допустила, что снова выдвинет свою кандидатуру на пост главы государства в 2028 году.

Как отмечает The Guardian, Харрис по-прежнему значительно уступает своим конкурентам за выдвижение от Демократической партии по результатам опросов, в том числе голливудскому актеру Дуэйну «Скале» Джонсону. Харрис опровергла это утверждение в интервью. «Если бы я прислушивалась к опросам, я бы не баллотировалась ни на первую, ни на вторую должность, и уж точно не сидела бы здесь», — сказала она.

Источник: РБК