Обнародованы вопросы, обсужденные на встрече глав МИД стран Центральной Азии - ОБНОВЛЕНО

Озвучены вопросы, обсужденные на очередной встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии.

Об этом написал министр иностранных дел Узбекистана Бахтияр Саидов в соцсети X.

"В преддверии предстоящего седьмого консультационного совещания глав государств Центральной Азии я провёл содержательные обсуждения с уважаемыми коллегами из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Мы совместно рассмотрели широкие возможности для укрепления нашего сотрудничества и дальнейшего развития коллективного благосостояния региона. Наши обсуждения были направлены на ряд важных вопросов, включая проект повестки дня Саммита, ключевые решения и перечень итоговых документов, которые определят будущее направление сотрудничества Центральной Азии. Мы едины в стремлении к более глубокой интеграции, укреплению взаимного доверия и решению общих вызовов через совместные действия", - говорится в публикации.

17:08

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов впервые принял 15 ноября участие во встрече глав МИД стран Центральной Азии (ЦА).

Об этом сообщил советник министра иностранных дел Узбекистана, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов.

"Сегодня в Центральной Азии царит совершенно новый настрой – дух тесной дружбы, добрососедства и совместного развития. Этот дух лежит в основе всех наших инициатив и решений. По мере укрепления региональной солидарности, расширяются и новые возможности для общего развития. Еще одним важным аспектом этой встречи в Ташкенте является участие в ней впервые в таком формате министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова", - написал Бурханов в соцсетях.

Он отметил, что участие Байрамова на этой встрече свидетельствует о дальнейшем расширении "наших многоплановых отношений с нашим близким другом и партнерским государством".

По его словам, заседание прошло в весьма продуктивной, открытой и доверительной атмосфере: "Главы внешнеполитических ведомств подробно обсудили самые актуальные вопросы устойчивого развития, безопасности и процветания нашего региона".

Бурханов добавил, что стороны продолжат последовательную реализацию мер "к открытому диалогу, практическому сотрудничеству и общему развитию.

Источник: Report