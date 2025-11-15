 Обнародованы вопросы, обсужденные на встрече глав МИД стран Центральной Азии - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Политика

Обнародованы вопросы, обсужденные на встрече глав МИД стран Центральной Азии - ОБНОВЛЕНО

First News Media19:30 - Сегодня
Озвучены вопросы, обсужденные на очередной встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии.

Озвучены вопросы, обсужденные на очередной встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии.

Об этом написал министр иностранных дел Узбекистана Бахтияр Саидов в соцсети X.

"В преддверии предстоящего седьмого консультационного совещания глав государств Центральной Азии я провёл содержательные обсуждения с уважаемыми коллегами из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Мы совместно рассмотрели широкие возможности для укрепления нашего сотрудничества и дальнейшего развития коллективного благосостояния региона. Наши обсуждения были направлены на ряд важных вопросов, включая проект повестки дня Саммита, ключевые решения и перечень итоговых документов, которые определят будущее направление сотрудничества Центральной Азии. Мы едины в стремлении к более глубокой интеграции, укреплению взаимного доверия и решению общих вызовов через совместные действия", - говорится в публикации.

17:08

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов впервые принял 15 ноября участие во встрече глав МИД стран Центральной Азии (ЦА).

Об этом сообщил советник министра иностранных дел Узбекистана, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов.

"Сегодня в Центральной Азии царит совершенно новый настрой – дух тесной дружбы, добрососедства и совместного развития. Этот дух лежит в основе всех наших инициатив и решений. По мере укрепления региональной солидарности, расширяются и новые возможности для общего развития. Еще одним важным аспектом этой встречи в Ташкенте является участие в ней впервые в таком формате министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова", - написал Бурханов в соцсетях.

Он отметил, что участие Байрамова на этой встрече свидетельствует о дальнейшем расширении "наших многоплановых отношений с нашим близким другом и партнерским государством".

По его словам, заседание прошло в весьма продуктивной, открытой и доверительной атмосфере: "Главы внешнеполитических ведомств подробно обсудили самые актуальные вопросы устойчивого развития, безопасности и процветания нашего региона".

Бурханов добавил, что стороны продолжат последовательную реализацию мер "к открытому диалогу, практическому сотрудничеству и общему развитию.

Источник: Report

