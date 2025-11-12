«Ваше место будет в сердцах». Трогательные истории погибших турецких военнослужащих

Братская Турция в трауре. Трагедия, произошедшая 11 ноября в небе над Грузией, унесла жизни двадцати турецких военнослужащих - всех, кто возвращался на родину на борту военно-транспортного самолета C-130.

Министерство национальной обороны Турции сегодня подтвердило гибель военных, опубликовав в социальной сети Х сообщение со списком имен погибших. Публикация озаглавлена словами, от которых сжимается сердце:

«Вы похоронены не в земле - ваше место в наших сердцах. Родина признательна вам».

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер выразил глубокие соболезнования родным и близким шехидов: «Наши герои по оружию погибли 11 ноября 2025 года в результате крушения военно-транспортного самолета C-130 в районе государственной границы Грузии и Азербайджана. От своего имени и от имени Вооруженных сил Турции выражаю соболезнования и желаю стойкости семьям погибших и всему турецкому народу». В то же время в Минобороны Турции сообщили, что военные эксперты начали работу на месте крушения с 06.30, 12 ноября.

Боль братской страны и народа разделил Азербайджан. Президент Ильхам Алиев 11 ноября позвонил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану и направил письмо с соболезнованиями: «Глубоко потрясены известием о гибели военнослужащих в результате крушения на территории Грузии военно-транспортного самолета Военно-воздушных сил Турции, вылетевшего из Гянджи. Разделяя Вашу скорбь в эти тяжелые минуты, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции. Аллах рехмет елесин!»

В ходе телефонного разговора глав государств было отмечено, что соответствующие государственные органы Азербайджана и Турции находятся в контакте в связи с крушением.

Эта трагедия стала общей болью для турецкого и азербайджанского народов. За пределами строк официальных сообщений - судьбы, мечты и семьи людей, для которых служение Родине было делом чести. Каждый из двадцати шехидов оставил после себя след, который не исчезнет, за каждым именем - жизнь, наполненная верностью долгу и любовью к своей стране. Теперь их имена вписаны в историю, а память о них будет вечно жить в сердцах.

Стало известно, что десять из находившихся на борту военнослужащих служили на 5-й главной авиабазе в Мерзифоне. Сегодня на их домах и на корпусах базы развеваются флаги Турции как символ скорби и вечной памяти.

Старший сержант Хамди Армаган Каплан. 40-летний офицер родом из Амасьи. Был женат и воспитывал двоих детей. Как только скорбная весть достигла семьи шехида, его отец – один из уважаемых людей в районе Гюмюшхаджикёй, поднял на своем доме флаг Турции.

Старший сержант авиационно-технической службы Ахмет Ясир Куюджу. Уроженец Коньи, 25-летний офицер проходил службу на авиабазе Мерзифон в Амаcье. Он был молод, но уже успел заслужить уважение сослуживцев и любовь семьи. Недавно создал семью. Ахмет Ясир Куюджу с детства мечтал о военной службе и до последнего мгновения оставался верен своему долгу.

Сержант авиационно-технической службы Бурак Иббиг. Уроженец провинции Чорум. Скорбная весть о офицера гибели была доставлена его семье в чорумское село Яйдигин. Служба в рядах Военно-воздушных сил Турции была для него не просто профессией, а призванием, - так говорят о Бураке те, кто его знали.

Старший сержант авиационно-технической службы Эмре Сайын. 40-летний Эмре Сайын родом из Балыкесира. Друзья говорят о нем как о мужественном человеке с твердой волей и верностью долгу. У него остались двое детей.

Майор авиации Сердар Услю и старший сержант авиационно-технической службы Рамазан Ягыз. Майор Сердар Услю проходил службу в Кайсери. Весть о его гибели была передана его родителям – отцу и матери. Через пять месяцев в семье Сердара ждали пополнения. Старший сержант Рамазан Ягыз был родом из Бурсы. Сослуживцы вспоминают его как преданного и любящего родину человека.

Старший сержант авиационно-технической службы Эмрах Куран. Родом из Муглы. Проходил службу в Воздушной десантной бригаде в Кайсери. Был женат и воспитывал двух детей. На доме семьи был поднят турецкий флаг как знак траура и вечной памяти.

Старший сержант авиационно-технической службы Илькер Айкут и старший сержант авиационно-технической службы Беркай Караджа.

Скорбная весть о гибели офицера Айкута была передана его родным, проживающим в районе Муратлы провинции Текирдаг. Его мужество, преданность и любовь к родине оставили неизгладимый след в сердцах друзей и сослуживцев. 27-летний Беркай Караджа родом из Кыркларэли. Символично, что его родной дом в районе Люлебургаз находится в квартале, названном 8 Ноября. Сейчас на доме шехида поднят турецкий флаг.

Младший лейтенант авиационно-технической службы Эмре Мерджан. Уроженец Эскишехира. Ему было 27 лет. Друзья и соседи вспоминают его как преданного и полного любви к родине человека.

Подполковник Гёкхан Коркмаз. Пилот Гёкхан Коркмаз уроженец Стамбула. Скорбную весть о его гибели семье офицера передали сослуживцы. Они отмечают, что Гёкхан Коркмаз был отважным, верным долгу перед родиной человеком.

Старшина авиационно-технической службы Нури Озджан. Известие о гибели 53-летнего Нури Озджана передали его родным в Карабюке заместитель главы администрации и представители военного командования.

Старший сержант авиационно-технической службы Илхан Онган. Трагическая весть о гибели 31-летнего офицера достигла его родного дома в Биледжике, ввергнув его близких в глубокую скорбь.

Старший сержант авиационно-технической службы Эмре Алтыoк. Сослуживцы офицера передали скорбную весть его родителям в Самсуне. В Кайсери, где он жил, печальное известие получила его жена, ожидавшая рождения второго ребенка.

Их жизни оборвались слишком рано, но их мужество навсегда останутся в сердцах и памяти как символ чести, добоести и верности братскому долгу.

При подготовке материала использованы данные турецких медиа.