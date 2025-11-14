Yves Rocher Azerbaijan представляет новую серию Glow Énergie [C+] - ФОТО

12 ноября в Merchant Hotel Baku состоялась презентация, на которой представители Yves Rocher France представили последнее новшество бренда — серию Glow Énergie [C+].

Линия стала результатом 22-летних исследований лабораторий Yves Rocher и разработки растительной формулы, защищённой одним патентом.

Главный продукт серии — Glow Énergie [C+] Serum, созданный на основе синергии 100% натурального чистого витамина С и экстракта настурции(латинцветок). Формула усиливает действие витамина С в 10 раз, выравнивает тон кожи, уменьшает признаки усталости и придаёт здоровое сияние. Растительная синергия витамина С активирует естественную яркость кожи.

Серия включает: осветляющую сыворотку, дневной крем, восстанавливающую ночную сыворотку, крем для кожи вокруг глаз, пилинг-маску и солнцезащитный крем SPF 50+. Линия подходит для всех типов кожи и направлена на ежедневный уход за лицом, обеспечивая коже свежесть и жизненную энергию.

«Наша цель — предложить формулу растительного происхождения, основанную на научном подходе и обеспечивающую заметное сияние кожи», — отметили представители Yves Rocher France.

Кампания: на серию действует скидка 25%; при покупке — крем для глаз в подарок (ограниченное предложение). Познакомиться с новинкой можно в магазинах Yves Rocher и на сайте yvesrocher.az.

О бренде Yves Rocher: более 25 лет бренд представлен в Азербайджане и известен как надёжный эксперт в области растительной косметики по уходу за кожей.

