Эрдоган: Мы продолжим укреплять солидарность с турецким народом Кипра

Турция никогда не оставит Турецкую Республику Северного Кипра в одиночестве.

Как передаёт TRT Haber, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в поздравительном послании по случаю 42-й годовщины независимости Турецкой Республики Северного Кипра.

«Наша национальная борьба никогда не оставит Кипр в одиночестве, и мы будем продолжать укреплять нашу солидарность с турецким народом Кипра во всех сферах», — отметил турецкий лидер.

Источник: АПА