В Нахчыване произошло ДТП: есть пострадавшие

На дороге Нахчыван - Садарак произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Автомобиль Hyundai столкнулся с Mercedes, находившимся на встречной полосе движения.

В результате аварии жители села Дерекенд Шарурского района Барзани Мамедов (1991 г.р.) с переломом коленной чашечки и Мирвари Мамедова (2000 г.р.) с переломом ключицы были помещены в больницу Нахчыванской Автономной Республики. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

По данному факту ведется расследование.

