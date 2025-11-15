 Трамп обвинил соратницу по партии в предательстве | 1news.az | Новости
Трамп обвинил соратницу по партии в предательстве

First News Media18:55 - Сегодня
Президент США Дональд Трамп обвинил свою бывшую соратницу, конгрессвумен из Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в предательстве.

«[Грин] предала всю Республиканскую партию», — заявил американский лидер.

По мнению Трампа, политические взгляды республиканки «сдвинулись влево». Глава Белого дома также назвал Грин «очередным фальшивым политиком».

Ранее Грин раскритиковала Трампа за личную встречу с новым президентом Сирии и бывшим членом «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Ахмедом Аш-Шараа.

Источник РИА Новости

277

