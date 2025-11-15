 Экс-гендиректор Би-би-си призвал телекомпанию не платить компенсацию Трампу | 1news.az | Новости
Экс-гендиректор Би-би-си призвал телекомпанию не платить компенсацию Трампу

First News Media19:15 - Сегодня
Экс-гендиректор Би-би-си призвал телекомпанию не платить компенсацию Трампу

Бывший гендиректор британской вещательной телерадиокорпорации «Би-би-си» (BBC) Тони Холл призвал вещатель не выплачивать компенсацию президенту США Дональду Трампу.

Его слова приводит BBC.

«Этого не должно произойти. (...) Я не думаю, что мы должны соглашаться на какие-либо выплаты Дональду Трампу. Речь идет о деньгах налогоплательщиков, о деньгах государства. Это было бы не уместно», — заявил Холл.

Ранее Трамп пригрозил подать к «Би-би-си» иск на сумму от одного до пяти миллиардов долларов из-за публикации телеканалом сфальсифицированной версии его речи перед митингующими в 2021 году. Американский лидер отметил, что руководство вещателя признало обман зрителей.

Источник: Лента.ру

