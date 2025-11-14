ЕС нашел замену российскому газу

Европейская комиссия поддержала соглашение Греции и американской компании ExxonMobil о разведке газа на шельфе в Ионическом море, чтобы окончательно отказаться от российского газа.

Об этом сообщает Euractiv.

Издание называет разведку «критского топлива» (Ионическое море омывает остров Крит) мощным сдвигом для Греции, поскольку власти страны длительное время рассуждали о разработке ресурсов на морском дне, но не приступали к делу. Греческие власти уже заявили, что пробное бурение должно быть завершено к началу 2027 года и, если запасы газа окажутся выгодными, добыча стартует в 2030-м и продлится по меньшей мере до 2040 года.

Брюссель в этой ситуации не только не возражает, но и аплодирует Греции, отмечается в статье.

Источник издания в Еврокомиссии отметил, что сейчас главным приоритетом ЕС остается отказ от импорта российского газа.

В середине октября Совет Европейского союза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из России с 1 января 2026 года. При этом для актуальных договоров сохранится переходный период до 1 января 2028 года.

Также сообщество намерено ввести, которая заморозит действие запрета при возникновении проблем с поставками.

Среди прочего власти стран ЕС планируют прекратить закупать российскую нефть начиная с 2028 года, но это решение еще предстоит согласовать с Европарламентом.

Источник: Газета.ру