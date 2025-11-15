Азербайджанская делегация принимает участие в международном конгрессе в Ташкенте - ФОТО

В столице Узбекистана Ташкенте проходит международный конгресс на тему «Духовное наследие и просвещение в Центральной Азии».

Как сообщили в Министерстве культуры, в конгрессе также участвует азербайджанская делегация во главе с министром культуры Адилем Керимли.

14 ноября в рамках конгресса состоялась конференция министров.

Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков в вступительной речи отметил важность международного конгресса, на который собрались представители дружественных стран, и выразил уверенность, что мероприятие и конференция министров внесут значительный вклад в развитие культурного сотрудничества между нашими странами.

Выступая на конференции, министр культуры Азербайджана Адиль Керимли поблагодарил своего узбекского коллегу за приглашение на это престижное международное мероприятие.

Отметив, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев придает особое значение сотрудничеству с государствами Центральной Азии, министр подчеркнул, что в последние годы отношения с этими пятью дружественными странами стремительно развиваются. Было отмечено, что сотрудничество в области культуры, являющееся надежным мостом между нашими странами и народами, углубляется из года в год. «Как прошлый, так и этот год были весьма значимыми для культурной жизни наших братских стран. Взаимные дни культуры, участие в международных фестивалях, визиты художественных коллективов, расширение сотрудничества между научными и образовательными учреждениями, творческими организациями, популяризация наших многовековых культурных богатств – все это свидетельствует о высоком уровне наших отношений. Уверен, что, реализуя задачи и поручения руководства наших стран в соответствующих областях, мы впишем новые яркие страницы в этом направлении», – добавил министр.

Затем выступили министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, министр культуры Таджикистана Матлубахон Сатториен, министр культуры Туркменистана Атагельди Шамырадов и министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Мирбек Мамбаталиев.

Министры подчеркнули важность культурной интеграции между нашими странами, затронули перспективы углубления сотрудничества.

