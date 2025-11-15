 Джейхун Байрамов впервые принял участие во встрече глав МИД стран ЦА | 1news.az | Новости
Джейхун Байрамов впервые принял участие во встрече глав МИД стран ЦА

First News Media17:08 - Сегодня
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов впервые принял 15 ноября участие во встрече глав МИД стран Центральной Азии (ЦА).

Об этом сообщил советник министра иностранных дел Узбекистана, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов.

"Сегодня в Центральной Азии царит совершенно новый настрой – дух тесной дружбы, добрососедства и совместного развития. Этот дух лежит в основе всех наших инициатив и решений. По мере укрепления региональной солидарности, расширяются и новые возможности для общего развития. Еще одним важным аспектом этой встречи в Ташкенте является участие в ней впервые в таком формате министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова", - написал Бурханов в соцсетях.

Он отметил, что участие Байрамова на этой встрече свидетельствует о дальнейшем расширении "наших многоплановых отношений с нашим близким другом и партнерским государством".

По его словам, заседание прошло в весьма продуктивной, открытой и доверительной атмосфере: "Главы внешнеполитических ведомств подробно обсудили самые актуальные вопросы устойчивого развития, безопасности и процветания нашего региона".

Бурханов добавил, что стороны продолжат последовательную реализацию мер "к открытому диалогу, практическому сотрудничеству и общему развитию.

Источник: Report

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
