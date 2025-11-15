В Ташкенте состоялась встреча Ильхама Алиева с Шавкатом Мирзиёевым в формате один на один - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

15 ноября в Ташкенте состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым в формате один на один.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Узбекистаном, основанные на союзничестве и стратегическом партнерстве, успешно развиваются.

Была подчеркнута роль регулярных визитов Президента Ильхама Алиева в Узбекистан, Президента Шавката Мирзиёева в нашу страну в развитии двусторонних отношений.

С удовлетворением было отмечено, что в последнее время сотрудничество между Азербайджаном и странами Центральной Азии еще больше расширилось, в этом контексте была затронута важность участия главы нашего государства в 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

В ходе беседы президенты Азербайджана и Узбекистана провели обмен мнениями о перспективах развития отношений между двумя странами.