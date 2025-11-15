 Ильгар Гаджиев вызван в Генпрокуратуру | 1news.az | Новости
Ильгар Гаджиев вызван в Генпрокуратуру

First News Media18:40 - Сегодня
Ильгар Гаджиев, ранее возглавлявший одну из крупных строительный компаний Азербайджана, вызван в Генеральную прокуратуру.

Как сообщает Общественное телевидение, Ильгар Аллаз оглы Гаджиев был официально уведомлён о вызове в Следственное управление Генеральной прокуратуры на основании ст. 467-13.4 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики.

Сообщается, что он должен явиться 24 ноября этого года в 10:00 в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры по адресу: г. Баку, Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 160.

В отношении Ильгара Гаджиева было вынесено решение о привлечении его в качестве обвиняемого по ст. 178.3.2 УК Азербайджана, действовавшей до 2017 года.

Так как Гаджиев скрывался за пределами Азербайджана, избегая следствия, он был объявлен розыск. Согласно решению Наримановского районного суда от 13 января 2021 года, в отношении него был избран заочный арест.
14 ноября обвинение было дополнено и изменено, и Гаджиев был вновь привлечён в качестве обвиняемого по статьям 178.3.2 и 193-1.3.2 Уголовного кодекса, действовавшего до 1 декабря 2017 года.

Сообщается, что с 2016 по 2021 год, будучи руководителем ООО Ezde Group, он, используя служебное положение, мошенническим путем присвоил и легализовал 10 миллионов долларов, то есть, 16 миллионов 270 тысяч манатов.

Обвиняемого предупредили о том, что против него может быть открыто заочное производство, вынесен заочный приговор или иное решение суда.

Также отмечено, что в случае неявки на вызов против него может быть инициировано заочное производство, вынесен заочный приговор или вынесено иное окончательное решение суда.

Источник: АПА

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
