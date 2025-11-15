Полиция обнаружила 10 кг марихуаны в Сураханском районе - ВИДЕО

В ходе операции по борьбе с незаконным оборотом и сбытом наркотиков, проведенной сотрудниками 33-го отделения полиции Сураханского районного управления полиции, был задержан ранее неоднократно судимый 35-летний Вугар Мухаммедов.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Было отмечено, что у него обнаружено и изъято 10 кг марихуаны.

В.Мухаммедов заявил, что получил наркотические средства на территории Сураханского района через гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием, и намеревался как использовать их лично, так и получить материальную выгоду, доставляя по разным адресам для продажи.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Oxu.Az