ЕС разрабатывает 20-й пакет санкций против России

Евросоюз разрабатывает 20-й пакет санкций против России, заявила на пресс-конференции глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

По её словам, Украине потребуется больше финансирования в следующем году.

«Есть несколько вариантов, но использование обездвиженных российских активов - самый очевидный способ поддержать обороноспособность Украины. Это также способ показать России, что время не на ее стороне. Поддержка Украины — это выгодная сделка по сравнению с ценой победы России. Войны проигрывает тот, у кого первым заканчиваются деньги или солдаты. Именно поэтому мы продолжаем оказывать давление на Россию с помощью санкций. Продолжается работа над 20-м пакетом санкций, и санкции явно работают лучше, когда их поддерживают наши международные партнеры», - сказала она.

По словам главы дипломатии ЕС, что касается готовности Европы к обороне, ЕС представил четкую дорожную карту для устранения пробелов в потенциале в девяти областях.

«Сейчас начинается работа по устранению этих пробелов. Бесперебойная военная мобильность имеет важное значение для обеспечения готовности Европы к обороне. Мы должны иметь возможность перебрасывать войска и военную технику туда, где они нам нужны, и когда они нам нужны.

На следующей неделе я представлю вместе с Комиссией план повышения мобильности военных, который будет включать предложения по приведению наших дорог, мостов, туннелей, железнодорожных линий, аэропортов и других инфраструктурных проектов в соответствие с крупномасштабными перемещениями войск, объединению транспортных ресурсов для оказания помощи друг другу в случае необходимости, и ускорить процесс получения разрешений на перемещение войск по Европе», - сказала Каллас.