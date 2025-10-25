В Азербайджане закрываются рынки скота

С сегодняшнего дня в Азербайджане временно закрываются действующие рынки скота.

Как передает 1news.az со ссылкой на Агентство Пищевой Безопасности Азербайджана (AQTA), в различных странах наблюдается распространение особо опасных инфекционных заболеваний среди животных, что представляет реальную угрозу для стран региона, включая Азербайджан.

Согласно решению, с сегодняшнего дня на рынках скота будут проводиться работы по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. После завершения этих мероприятий деятельность рынков будет постепенно возобновлена.

Следует отметить, что в различных регионах страны уже некоторое время наблюдается распространение ящура среди скота.